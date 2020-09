Covid-19: nuovo contagio a Vibonati, salgono a 23 i positivi ad Eboli

Nuovo caso di Covid-19 a Vibonati. Come comunicato dal Comune, la persona contagiata, domiciliata nel comune del salernitano ma non residente, è rientrata dalla Sardegna. E' stata posta subito in quarantena obbligatoria insieme con il suo nucleo familiare. "Stiamo lavorando per ricostruire la rete dei contatti. Raccomandiamo, ancora una volta, di utilizzare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di sicurezza", hanno scritto dall'amministrazione.

Il punto della situazione ad Eboli

Intanto, sale il numero di positivi ad Eboli. L'Asl Salerno attesta che sono 23 i casi di altrettanti cittadini positivi al Coronavirus, tutti sotto vigilanza sanitaria e tutti monitorati. Di questi i 6 che sono sintomatici sono in quarantena fuori città. "Prosegue senza sosta il monitoraggio e l'intensa attività di prevenzione predisposta dalla Regione Campania in maniera particolare a Eboli attraverso l'impegno dei sanitari e dei volontari della USCA-Asl che stanno effettuando numerosi altri tamponi insieme all'Istituto Zooprofilattico. - ha detto il sindaco Massimo Cariello- E grande lavoro anche per il Centro Operativo Comunale che con la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, i servizi sociali e le forze dell’ordine impiegate nel controllo del territorio stanno garantendo assistenza domiciliare anche ai soggetti in quarantena da contatto stretto di caso positivo!.

Le raccomandazioni del sindaco