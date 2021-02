Il Covid-19 torna al Comune di Salerno: positivo anche Galdi, sindaco e staff in quarantena

Il Covid-19 ha purtroppo di nuovo raggiunto anche Palazzo di Città, a Salerno. Oltre al consigliere comunale Massimiliano Natella, è risultato positivo anche il collega Rocco Galdi.

Il post del consigliere Galdi

Purtroppo nonostante l'attenzione profusa con l'utilizzo della mascherina, non sono riuscito ad evitare che il Covid mi contagiasse, per fortuna sto bene, non ho particolari sintomi. Ho preferito comunicarlo pubblicamente in modo tale che se mi fosse sfuggito di avvisare qualcuno che fosse entrato in contatto con me possa venirne a conoscenza e fare i i dovuti accertamenti.

Entrambi i consiglieri sono frequentatori assidui del palazzo di città e fino a venerdì a stretto contatto con il primo cittadino e tutto lo staff. Le condizioni di salute dei consiglieri comunali non destano preoccupazioni. Intanto, a scopo precauzionale, sono state sospese alcune attività, tra cui il sopralluogo in via Vinciprova previsto per stamattina. Anche il sindaco è in quarantena.