Covid-19: nuovi positivi in 6 comuni, allarme contagi in una casa di riposo

Nuovi contagi nel salernitano: per iniziare, a Montano Antilia è risultata positiva la moglie dell'uomo già ricoverato a Vallo della Lucania. Nel territorio amministrato dal sindaco Luciano Trivelli, dunque, complessivamente, due i casi di Covid, considerando la negativizzazione di una coppia di giovani accertata in serata. Due nuovi casi di positività anche ad Agropoli, dove si registrano anche tre guariti: il totale è di 55 contagi, mentre i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia sono 65.

Gli altri casi

Ad Angri, 5 nuovi positivi e 10 nuovi guariti. "Domani la Regione Campania passa da zona rossa a zona arancione, e con l’allentamento delle misure vi invito sempre alla massima prudenza", ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli. Ben 26 nuovi positivi, poi, a Siano: "Tra i positivi di oggi registriamo 20 casi presso la casa albergo per anziani Monsignor Corvino. - ha fatto sapere il sindaco Giorgio Marchese - La situazione è in continuo monitoraggio grazie alla collaborazione messa in campo tra i medici di base, l’Asl, l’Unita di Crisi Regionale e il COC".

I contagi

Due nuovi casi anche a Mercato San Severino, dove, tuttavia, si registrano 11 guariti, mentre un contagio e 24 guariti a Castel San Giorgio, oggi. nuovi contagi mercato san severino e 11 guariti. Infine, ad Altavilla si registra oggi una nuova guarigione. "Vi informiamo poi che tra gli attualmente positivi al Covid-19 vi è una persona che si era già ammalata in precedenza conteggiata per errore due volte, pertanto gli attualmente positivi sono 15. - fanno sapere dal Comune - Raccomandiamo ancora una volta il rispetto delle norme, il frequente lavaggio delle mani, il distanziamento sociale e l'uso corretto della mascherina che deve coprire naso e bocca".