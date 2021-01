Covid-19: nuovi contagi in 5 comuni, mini-focolaio nell'ospedale di Roccadaspide

Nuovi contagi, tra ieri e oggi, nel salernitano. Per iniziare, 8 i nuovi positivi a Pagani che conta 835 casi. Ad Angri, per i giorni 31 dicembre e 1 gennaio, 22 i nuovi contagi e 23 nuovi guariti. "Abbiamo iniziato l’anno con un dato troppo negativo e dobbiamo prenderne coscienza. Solo prendendone veramente coscienza si può capire quanto sia importante, da adesso e per i prossimi mesi, non cedere al lassismo e alle facili conclusioni. - ha osservato il sindaco Cosimo Ferraioli- Il virus c’è, e per i prossimi mesi dobbiamo ancora combatterlo. Non abbassiamo la guardia". A Baronissi, un solo positivo: il totale degli attuali contagiati ammonta a 90 persone, mentre dall'inizio della pandemia 520 le persone colpite. Inoltre, ad Eboli 10 i nuovi contagi con un numero complessivo di positivo pari a 255 e, infine, 2 i nuovi casi a Siano.

Il mini-focolaio

Delicata, intanto, la situazione all’ospedale civile di Roccadaspide, dove le persone contagiate sarebbero risultate 17, a seguito di uno screening avviato dopo il ricovero di un paziente positivo. In particolare, contagiati 8 tra infermieri e portantini in servizio e 9 pazienti che in questi giorni si trovavano nei reparti di Medicina Generale e Lungodegenza, come riporta Stile Tv. Al via, dunque, la quarantena e i trasferimento nei reparti Covid dei pazienti, con la ricostruzione della catena dei contatti dei positivi.