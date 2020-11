Covid-19: nuovi contagi in 10 comuni salernitani, allarme in una casa di riposo

Cresce senza tregua, il numero dei contagi nel salernitani che oggi ha sfiorato quota 500. In particolare, a Buonabitacolo è stata disposta la sospensione di tutte le attività scolastiche, senza esclusione di casi specifici. Il sindaco Giancarlo Guercio ha fatto sapere che dei 30 tamponi effettuati ieri presso la casa di riposo di Buonabitacolo, ben 17 sono risultati positivi, tra ospiti e operatori. "Tranquillizzo la popolazione comunicando che il tampone di don Antonio è risultato negativo- ha sottolineato- Sale così a 25 il numero dei positivi a Buonabitacolo. È un momento particolarmente difficile per Buonabitacolo. Diversi sono gli operatori che sono positivi e che hanno avuto contatti con familiari e altre persone". A Pagani, oggi ben 49 persone positive: il totale è di 269 casi. "Siamo a conoscenza di numerose persone guarite che dai dati forniti dalla ASL non sono ancora registrate come tali. - hanno fatto sapere dall'associazione Papa Charlie - Si raccomanda la cittadinanza di usare la mascherina secondo le prescrizioni nazionali e regionali, di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di igienizzare continuamente le mani".

Gli altri contagi

Ancora, 3 i nuovi contagi ad Albanella che conta in tutto 10 positivi e un nuovo caso è stato registrato pure a Roccadaspide: salgono quindi a quattro le persone attualmente positive. "Vi sono, inoltre, altri due casi di nostri concittadini che sono risultati positivi al tampone rapido antigenico e che sono in attesa dell’esito del tampone molecolare da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL per la verifica ufficiale della loro positività. - fanno sapere dal Comune - Anche queste persone, con i rispettivi familiari, si trovano attualmente in isolamento domiciliare fiduciario. Sicuramente la situazione non è incoraggiante, ma il fatto che si tratti per lo più di soggetti asintomatici deve indurci a guardare in positivo e ad essere fiduciosi. Ora più che mai v’è bisogno di comportamenti corretti e responsabili". Intanto a Scafati, 35 i positivi domiciliati. "Martedì incontrerò i commercianti scafatesi per comunicare le misure economiche messe in campo dalla mia amministrazione ma è chiaro che ci troviamo dinanzi ad una difficoltà globale che necessita di soluzioni ad ampio spettro. - ha annunciato il sindaco Cristoforo Salvati - Per quanto riguarda i dati sui guariti, oggi ho risollecitato l'Asl e nella giornata di domani dovrebbe arrivare questo dato". Infine, in Costiera, 16 i nuovi positivi a Cetara, 3 a Maiori, 1 a Ravello e 2 a Vietri. Ancora, un nuovo caso positivo è stato registrato a Montesano sulla Marcellana. L’uomo era già in quarantena da alcuni giorni perché familiare stretto di altre persone risultate positive nei giorni scorsi. "All’intera famiglia massima vicinanza. - ha detto il sindaco Giuseppe Rinaldi - Sono pervenuti nella giornata odierna, altresì, alcuni esiti di tamponi negativi di casi di contatti ed altri li attendiamo per la giornata di domani o dopodomani. Invito sempre tutti al massimo senso di responsabilità e ad evitare di diffondere inutili voci".