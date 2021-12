Covid-19: altri 23 nuovi casi a Salerno città, contagiato anche un bimbo di 8 anni

Nuova impennata di contagi a Salerno città: 23 i nuovi casi registrati in 24 ore. In particolare, 15 i positivi emersi dai tamponi al Ruggi e 8 quelli dai laboratori privati, per un totale di 230 casi analizzati.

Il dettaglio

Tra i contagiati, anche un bambino di 8 anni. Si raccomanda prudenza nel mettere in pratica le norme anti-Covid e scongiurare la diffusione del virus.