Covid-19: 387 nuovi contagi nel salernitano, i dati del Ministero

In calo, i contagi nel nostro territorio, rispetto alle scorse settimane. In particolare, sono 387 i nuovi casi registrati nel salernitano nelle ultime 24 ore, come riporta il Ministero della Salute.

Ecco i dati nel salernitano:

Napoli: 712.501 (940)

Salerno: 205.248 (387)

Caserta: 184.548 (348)

Avellino: 60.820 (164)

Benevento: 40.366 (88)