Covid-19: 282 nuovi contagi nel salernitano, i dati

In particolare, risultano 282 i nuovi casi registrati ieri nella nostra provincia, come riporta il Ministero della Salute

In crescita, il numero dei contagi da Covid-19 nel salernitano. In particolare, risultano 282 i nuovi casi registrati ieri nella nostra provincia, come riporta il Ministero della Salute.

I nuovi contagi su base provinciale:

Napoli: 136.846 (719)

Caserta: 39.365 (185)

Salerno: 32.301 (282)

Avellino: 10.231 (93)

Benevento: 5.888 (65)