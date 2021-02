Covid-19: picco di contagi nel salernitano, il report sui vaccini

Sono state 138.353 le somministrazioni di vaccini sulle donne e 126.189 sui maschi in Campania: sono 102.901 le seconde dosi già effettuate, con una media di vaccinazioni giornaliere pari a 1.229 relativamente alle prime dosi e 212 alle seconde dosi

Picco di positivi nel salernitano: 519 i contagi registrati oggi, come riporta l'Asl nel bilancio settimanale. In provincia, attualmente i positivi sono 23348 (su 36777 totali), mentre 12896 i guariti e 533 i decessi registrati.

Sono state rilevate 38.050 adesioni alla campagna vaccinale all'Asl di Salerno sul totale di 165.021, di cui 97.095 da parte di donne e 67.926 di maschi. Mentre sono state 138.353 le somministrazioni ai vaccini sulle donne e 126.189 sui maschi in Campania: in particolare, sono 102.901 le seconde dosi già effettuate, con una media di vaccinazioni giornaliere pari a 1.229 relativamente alle prime dosi e 212 alle seconde dosi. Dunque, in provincia di Salerno ad oggi è stato somministrato il 16,08% delle dosi totali.