Covid-19: nuovi contagi nel salernitano, ricoverato un direttore di banca

Nuovi contagi a Sanza: due uomini e tre donne, infatti, sono risultati positivi. Sono 15 gli attuali casi sul territorio comunale. Ricoverato in ospedale, intanto il Direttore generale della BCC di Buonabitacolo, A.D.L., come riporta Ondanews.

La situazione ad Atena Lucana

Ad Atena Lucana, i bambini positivi al Covid attualmente risultano 7, di cui 6 che frequentano la scuola primaria di 1° grado ed uno la scuola primaria di 2° grado. Come è noto, gli istituti scolastici erano già stati chiusi, anche per provvedere alla sanificazione di istituti e pullman per alunni dopo il riscontro dei contagi.