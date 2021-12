Covid-19: altri contagi in 4 comuni, restano chiuse le scuole a Scala

Nuovi contagi nel salernitano: sono 5 i nuovi positivi ad Agropoli, un altro a Vietri, mentre salgono a quota 15 i casi a Centola.

Allarme in Costiera

A Scala, 4 nuovi contagiati, di cui un minore e tre adulti, A.G., G.F., A.A. Tutti e quattro i cittadini appartengono a due nuclei familiari conviventi di positivi accertati nei giorni scorsi e pertanto già in quarantena. "La situazione, nonostante il numero elevato di concittadini attualmente positivi al Covid-19, è totalmente circoscritta perché grazie ai due screening effettuati siamo riusciti a risalire a tutti i nuclei familiari coinvolti che di conseguenza sono stati posti in quarantena. - hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale - Per il momento le attività scolastiche in presenza della Scuola Primaria e Secondaria, rimarranno sospese per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, in attesa di ulteriori verifiche ed approfondimenti".