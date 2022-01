Covid-19: contagi in altri 4 comuni salernitani, aumenta la preoccupazione

Nuovi contagi nel salernitano. In particolare, a Centola al momento i casi sono in totale 79 tra a Palinuro, Foria, San Nicola e Centola stessa.

Crescita esponenziale di casi, intanto a San Valentino Torio: 47 i nuovi contagi su 122 totali. "Mi appello a tutti affinchè si indossi sempre la mascherina, si mantengano le distanze e si evitino assembramenti, soprattutto nei giorni di festa. Non possiamo permetterci ulteriori restrizioni per le attivita' economiche, il lavoro, le scuole", ha commentato il sindaco Michele Strianese.

I dati

Poi, 21 nuovi casi a Campagna, dove si contano complessivamente 94 contagiati e 22 nuovi a Siano, dove pure la situazione risulta allarmante con 185 isolati. Si raccomanda massima prudenza.