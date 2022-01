Covid-19: contagiati anche la sindaca di San Cipriano e suo marito, chiuso il Comune

Anche il sindaco di San Cipriano Picentino è stata contagiata dal Covid. Ad annunciarlo, la stessa prima cittadina, Sonia Alfano: " Purtroppo stamattina io e mio marito siamo risultati positivi al Covid-19. - ha detto - A tal proposito vi comunico che ho predisposto la chiusura del Comune domani, venerdì 7 gennaio 2022, per effettuare la sanificazione della casa comunale e la chiusura al pubblico lunedì 10 gennaio 2022 per permettere ai dipendenti che hanno avuto contatto con la sottoscritta di effettuare i tamponi in modo da tornare a lavoro in sicurezza".

L'augurio: