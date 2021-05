Covid-19: il virus uccide una coppia a Baronissi, non ce l'ha fatta neanche il signor Di Rosa

Perde purtroppo la sua battaglia anche il signor Andrea Di Rosa, da tempo ricoverato in ospedale perché contagiato. Soltanto qualche settimana fa era volata in cielo, la moglie

Il Covid-19 miete una nuova vittima a Baronissi. Perde purtroppo la sua battaglia anche il signor Andrea Di Rosa, da tempo ricoverato in ospedale perché contagiato. Solo qualche settimana fa era volata in cielo, per colpa del virus, anche sua moglie.

Il cordoglio del sindaco Gianfranco Valiante