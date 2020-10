Covid-19: due bimbi contagiati a Battipaglia, 2 classi in quarantena

Purtroppo due bambini sono risultati positivi al Covid19. Si tratta di due fratelli contagiati in ambito familiare. Resto convinta che la scuola sia il luogo più sicuro, ma resta fondamentale l’utilizzo delle mascherine al suo interno onde evitare il diffondersi del contagio.

Lo ha detto il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese: "Non solo i bambini, ma anche gli adulti devono tenere le mascherine: ci saranno sanzioni pesanti per chi non rispetta perchè è necessaria massima attenzione per contenere il contagio". La prima cittadina, dopo aver annunciato la sanificazione della scuola e l'isolamento delle due classi interessate ai contagi, con i tamponi a cui sottoporre alunni e insegnanti, ha, infine, auspicato l'intervento dell'esercito per garantire il rispetto delle norme anti-Covid 19.