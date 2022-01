Covid-19: contagiato anche il sindaco di Sarno, altri casi in 5 comuni

Nuovo sindaco contagiato, nel salernitano: si tratta di Giuseppe Canfora, primo cittadino di Sarno che da ieri è in quarantena, isolato, dopo aver avvertito piccoli sintomi indicativi, chiari di un contagio. "Sono positivo al Covid con pochissimi sintomi quasi zero grazie alle tre dosi di vaccino praticate.

- ha detto - Approfitto per rivolgere ancora una volta un appello a tutti a vaccinarsi. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri figli e di tutti i bambini e adolescenti, nonché un impegno morale verso le persone più fragili. Penso a chi combatte contro il cancro e contro tante malattie acquisite o congenite. Vaccinarsi è un gesto di amore verso sé stessi e il nostro prossimo, nonché una prova di civiltà nei confronti di medici e scienziati che lavorano per la vita".

I casi

Intanto, altri 42 contagi a Mercato San Severino, 5 a Sicignano, 31 a Castel San Giorgio, 23 a Campagna e 5 nuovi a Ravello. Si raccomanda massima prudenza nell'indossare la mascherina e mantenere le distanze interpersonali.