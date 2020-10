Covid-19: contagio a San Cipriano, famiglia in quarantena

Nuovo contagio nel salernitano: è la volta di San Cipriano Picentino, come reso noto dal sindaco Sonia Alfano. "L’Asl di Salerno mi ha ora comunicato la positività al Covid-19 di un cittadino del nostro Comune. Il cittadino in questione e l’intero nucleo familiare si trovano in quarantena domiciliare. - ha fatto sapere il primo cittadino- L'Asl sta ricostruendo la catena dei contatti e la situazione è sotto controllo. Non sono stata autorizzata a divulgare i dati personali".

L'appello del sindaco