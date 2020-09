Covid-19: 295 nuovi contagi in Campania, i dati del bollettino

Altri nuovi 295 contagi in Campania, su 5.592 tamponi effettuati domenica. A renderlo noto, l'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.

I dati

Attualmente, dunque, in Campania risultano 12.169 i positivi su 584.072 casi analizzati. Ieri, un nuovo decesso sui 461 totali, mentre 144 sono i guariti sui 5.968 complessivi.