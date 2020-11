Covid-19: superati i 4000 contagi in 1 giorno, 15 decessi in 24 ore in Campania

Superata quota 4mila nuovi contagi in 24 ore, in Campania. L'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fatto sapere che i positivi di martedì sono stati 4.181, di cui

3.852 asintomatici e 329 sintomatici, su 21.684 tamponi effettuati.

I dati

In Campania, attualmente, 69.613 i contagi su 1.031.736 casi analizzati. Quindici, purtroppo, i decessi di ieri su 739 totali, mentre 397 i guariti sui 14.386 complessivi.

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 590

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 243

Posti letto di terapia intensiva occupati: 175

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Posti letto di degenza attivabili: 1.940

Posti letto di degenza occupati: 1.569​