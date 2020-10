Covid-19: 633 nuovi positivi in Campania, il bollettino e il report dei posti letto

Altri 633 nuovi positivi in Campania, su 9.232 tamponi effettuati, sabato. Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica: in Campania, ad oggi, sono stati registrati 18.530 su 682.704 casi analizzati.

Due, le persone decedute sabato sulle 479 totali, mentre 128 i guariti sui 7.357 complessivi.

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 664

​