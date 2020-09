Covid-19: salgono i contagi in Campania, 243 nuovi positivi

Impennata di contagi, in Campania: l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, infatti, fa sapere che sono stati registrati 243 nuovi casi su 3.405 tamponi effettuati, fino alla mezzanotte di ieri.

I dati

In Campania, dunque, si contano 10.503 positivi su 544.020 casi analizzati. Un nuovo decesso, sempre ieri, sui 457 totali, mentre 20 risultano i nuovi guariti su 5.149 complessivi.