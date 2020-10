Covid-19: nuovi contagi a Camerota, Angri e San'Arsenio, studente in isolamento a Cava

Sale il numero dei contagi da Covid-19 nel salernitano. In particolare, oggi, ad Angri, 3 nuovi casi positivi e 3 nuovi focolai, come rende noto il sindaco Cosimo Ferraioli: "Il totale dei casi nel nostro comune sale così a 13 positivi, per 13 focolai diversi. - ha detto il primo cittadino- Abbiamo bisogno di ritrovare il senso di responsabilità che ci ha contraddistinto nei periodi più bui, ai quali non dobbiamo assolutamente ritornare. Siamo responsabili, seguiamo ancora le regole base di contrasto al contagio: mascherina sempre, anche all’aperto, lavaggio frequente delle mani e distanziamento sociale".

I casi

Intanto, dei 15 tamponi effettuati nei giorni scorsi a Marina di Camerota, due sono risultati positivi : la coppia era già in isolamento domiciliare. Ora si provvederà a ricostruire la catena dei contatti. Si tratta di parenti della famiglia già contagiata. A Cava, come riferito dal sindaco Vincenzo Servalli, attualmente, oltre alle due bambine affette da Covid, è stato rilevato che il genitore di uno studente di un istituto superiore cavese, residente a Nocera Superiore, è positivo: il ragazzo è stato sottoposto al tampone e, quindi, resta in isolamento in attesa dell'esito. Ha frequentato per un solo giorno la scuola, prima di conoscere il contagio del genitore: prudenzialmente, la dirigente dell'istituto ha deciso che gli studenti che frequentano la sua classe, solo per domani, parteciperanno alle lezioni in remoto (lezioni on-line ndr). Infine, è risultata positiva al Covid anche una donna a Sant'Arsenio, asintomatica.