Covid-19: aumentano i casi nel salernitano, i dati del Ministero. Nuovi contagi a Siano

Ben 103 nuovi contagi a Salerno e provincia, oggi. Come riporta il Ministero della Salute, dunque, continuano ad aumentare i casi nel nostro territorio che ne ha registrati complessivamente, ad oggi, 2.743 .

Ecco i nuovi positivi di oggi su base provinciale



Napoli: 18.932 (976)

Caserta: 4.346 (321)

Salerno: 2.743 (103)

Avellino: 1.473 (17)

Benevento: 709 (24)



Siano

Intanto, il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, ha annunciato altri quattro nuovi casi positivi al Covid-19. Si tratta di persone asintomatiche già in isolamento domiciliare e stanno bene. "Purtroppo ogni caso in più rappresenta un motivo di paura per tutti, ma bisogna rimanere lucidi e dimostrare, come già fatto nei mesi scorsi , quel grande senso di responsabilità che ci ha aiutati a superare indenni la fase 1 di questa pandemia. - ha detto il primo cittadino - Vi chiedo, anzi vi prego di indossare SEMPRE la mascherina, di rispettare le norme di distanziamento e di evitare spostamenti inutili. Fatelo per la vostra salute, fatelo per i vostri figli, per i vostri genitori e soprattutto per le persone più anziane. Confido in Voi", ha concluso.