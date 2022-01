Covid-19: nuovi contagi in 5 comuni salernitani, boom di casi a Sarno

Sale il numero dei contagi nel nostro territorio provinciale. In particolare, a Bellizzi, la situazione è decisamente preoccupante, come sottolineato dal sindaco Mimmo Volpe: "Abbiamo superato la soglia degli oltre 250 cittadini che risultano positivi al covid. Fortunatamente non abbiamo casi gravi. Sono tutti in quarantena fiduciaria. Mando un caro Augurio di una immediata guarigione a tutti. In particolare ai bambini. Da domani riapre il centro vaccinale presso il centro sociale Ietto in piazza del popolo. Dalle ore 15 saranno convocati direttamente dall'asl tutti quelli che devono fare la terza dose. Cosi sarà per tutto il mese di gennaio, si accede per convocazione diretta, per categorie e fasce di età. "Ormai c'è una diffusione del virus molto elevata vi invito sempre a rispettare le norme di sicurezza: distanziamento, mascherina nei luoghi affollati e igienizzare spesso le mani", ha aggiunto Volpe.

Gli altri casi

In crescita, anche i contagi a Sant'Arsenio, dove si contano 27 positivi in tutto. Boom di casi, poi, a Sarno dove sono stati registrati 260 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: sono complessivamente 563 gli attualmente positivi, come reso noto dal vice sindaco. Infine, a Positano, oggi 32 i nuovi casi e a Roccapiemonte, 242 in tutto i cittadini contagiati: il sindaco invita tutti a vaccinarsi e a rispettare le norme precauzionali.