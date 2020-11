Covid-19: terzo decesso oggi nel salernitano, nuovi contagi in 5 comuni e trasgressori denunciati

Altri sei casi di positività a Fisciano. Lo ha comunicato il sindaco Vincenzo Sessa. Si tratta della signora Loredana Brancaccio residente alla frazione Villa e familiare di un caso positivo riscontrato ieri, della signora Antonietta Sica residente alla frazione Penta, della signora Pina Sessa residente a Fisciano capoluogo. E, ancora, di Massimo Vietri residente a via Faraldo, di due concittadini residenti alla frazione Lancusi, non appartenenti allo stesso nucleo familiare. "Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. - ha aggiunto il primo cittadino - Registriamo, contestualmente, con gioia la guarigione di 4 persone". Intanto, tre nuovi casi a Montecorvino Rovella, su 82 i tamponi esaminati nella giornata di oggi. Sempre nella giornata di oggi due persone si sono negativizzate e risultano quindi guarite. I positivi attuali sul territorio sono dunque 49.

Il decesso

Purtroppo, sempre oggi, una persona di 42 anni non residente a Montecorvino Rovella, ma in quarantena sul territorio poiché risultata positiva al Covid, è deceduta improvvisamente. "L’amministrazione comunale si stringe con affetto al dolore dei familiari e degli amici, costretti ad affrontare un momento così difficile in condizioni tanto complicate", hanno concluso dal Comune.

Nuovo caso ad Agropoli, denunciato un ventenne e sedata una rissa

Intanto, ad Agropoli è stato registrato un nuovo caso di positività al Covid-19: si tratta di un concittadino che nulla ha a che fare con le precedenti situazioni. Come di consueto, si lavora per ricostruire la catena dei contatti. E, come riferito dal sindaco Adamo Coppola, continua anche il monitoraggio delle aree sensibili. Nella giornata di ieri la Polizia Municipale è intervenuta presso il porto dove ha fermato una persona, poco più che ventenne, il quale all'invito degli operatori, ha rifiutato di indossare la mascherina protettiva. Chiesto il supporto di una nuova pattuglia, nell'immediatezza sul posto è giunto il comandante Sergio Cauceglia, che ha richiesto l'ausilio di una ulteriore pattuglia. Nonostante il ripetuto richiamo al rispetto delle prescrizioni anti-Covid19, il soggetto, oltre a continuare ad avere un atteggiamento di rifiuto di indossare il dispositivo di protezione individuale, ha iniziato ad offendere e minacciare gli operanti. E' stato, dunque, denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Ieri sera, c'è stata anche una situazione di intemperanza in Piazza della Repubblica. "Sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno provveduto ad identificare i protagonisti, per lo più minorenni. Inoltre, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti, che verranno vagliate e, se ce ne fossero i presupposti, si procederà al deferimento presso il Tribunale dei minori. - ha continuato il primo cittadino- Inoltre, la Polizia municipale ha proceduto a disporre la chiusura del chiosco presente presso il porto, in quanto qui si erano create situazioni di assembramento".



Angri e Pagani

Ad Angri, infine, su 145 tamponi, 21 i positivi di cui solo uno lievemente sintomatico e 13 i nuovi guariti. Preoccupato, il sindaco Cosimo Ferraioli che ha lanciato un messaggio video alla comunità, facendo appello al senso di responsabilità e di rispetto delle norme anti-Covid. Infine, sono stati registrati 19 nuovi positivi al Covid-19 a Pagani, come fa sapere Papa Charlie: il numero dei contagi attualmente è di 301.