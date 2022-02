Covid-19: muore un ex primario, nuovi contagi in 11 comuni salernitani

Ancora un decesso per Covid nel salernitano: lutto a Polla per la scomparsa del dottor Italo Malzone, ex primario dell’ospedale “Curto”, nel reparto di Rianimazione. Il professore, ultraottantenne, è spirato nell'ospedale di Scafati: era positivo al Covid. Dolore.

I contagi

Intanto, 5 nuovi contagi a Vietri, altri 25 ad Agropoli, mentre complessivamente a Cava se ne contano 1861. Ancora, 1 nuovo caso ad Amalfi ed un altro a Scala, nonchè 8 a San Gregorio, altri 23 a Capaccio e altri 4 a Castellabate. Infine, altri 25 contagi a Castel San Giorgio, 14 nuovi casi a Giffoni Valle Piana e altri 8 a Giffoni Sei Casali.