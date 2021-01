Covid-19: nuovo decesso ed altri contagi, positivi anche un sindaco e un comandante

Nuovi casi di positività nel salernitano. Per iniziare, a Roccapiemonte, il sindaco Carmine Pagano fa sapere che, a seguito dei tamponi richiesti per il personale del Comune e delle scuole del territorio ed effettuati ieri a Roccapiemonte grazie agli operatori del Distretto 60 dell'Asl di Salerno collaborati da volontari della Croce Rossa, é risultato positivo al Covid-19. Il primo cittadino é asintomatico e si é posto in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono assolutamente ottimali. E' risultato positivo anche il Comandante della Polizia Locale Graziano Lamanna. A seguito di queste notizie, ed in attesa di nuovo tamponi di verifica da eseguire su personale Comunale e agenti di Polizia Locale, sono state emesse ordinanze per la chiusura temporanea da domani 22 gennaio della sede Comunale di Piazza Zanardelli e della sede della Polizia Municipale di via Roma. Per le urgenze i cittadini di Roccapiemonte potranno rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Castel San Giorgio che rispondono al numero 081951005. Gli uffici saranno sottoposti alla sanificazione già nella giornata di domani e i dipendenti del Comune di Roccapiemonte lavoreranno in modalità smart working per tutta la settimana prossima, dal 25 al 29 gennaio. Sempre oggi, purtroppo nè venuto a mancare un cittadino affetto da Covid-19. "Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze del sindaco Pagano e di tutta la comunità di Roccapiemonte. Oltre al dato della positività del Sindaco, risultano invece guariti due cittadini", hanno scritto dall'amministrazione comunale.

Gli altri casi

Intanto, a Nocera Superiore, il sindaco Giovanni Maria Cuofano, ha disposto la chiusura preventiva del Comando di Polizia Locale alla luce della positività al Covid-19, accertata quest’oggi, da parte di un’unità lavorativa. Gli uffici resteranno chiusi a partire da domani, venerdì 22 gennaio, sino a lunedì 1 febbraio. Disposta anche la sanificazione degli uffici della Polizia Locale e delle auto di servizio in dotazione. Inoltre, a Mercato San Severino si registrano 14 nuovi positivi dal 20 al 21 gennaio. I dettagli forniti dal sindaco Antonio Somma:

- 1 concittadina ed 1 concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti al Capoluogo;

- 1 cittadino residente a Salerno ma domiciliato al Capoluogo;

- 1 concittadino residente nella frazione Pandola;

- 1 concittadina ed 1 concittadino, residenti nella frazione Piazza del Galdo;

- 1 concittadina e 1 concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Torello;

- 2 concittadine e 2 concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Sant’Eustachio;

- 1 altra concittadina ed 1 altro concittadino, residenti nella frazione Sant’Eustachio. I nostri concittadini sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Con molto piacere abbiamo ricevuto dall’Asl la comunicazione di 23 guariti.

Ad Angri, 2 positivi e 4 guariti oggi, a Maiori 3 nuovi contagi e a Ravello un nuovo caso.