Covid-19: un altro decesso nella casa per anziani, nuovi contagi in 3 comuni

Secondo decesso per Covid tra gli ospiti della struttura di Novi Velia: si tratta di un anziano positivo che era stato trasferito nell'ospedale di Agropoli dopo essersi aggravato. Come riporta Il Mattino, al momento nella casa per anziani sono rimasti poco meno di dieci ospiti. Gli altri sono stati trasferiti nei reparti Covid degli ospedali. Lunedì mattina si era registrata la morte di un 86enne di Castellabate, anche lui già sofferente di altre patologie. In totale sono dodici i nonnini positivi su tredici e tre le operatrici positive.

Gli altri contagi

Intanto, altri contagi sono emersi nelle ultime ore nel salernitano: in particolare, a Campagna, 10 nuovi casi, di cui 6 appartenenti allo stesso nucleo familiare, altri 8 a Mercato San Severino ed altri 2 a Baronissi.