Covid-19: nuovo decesso a Serre, altri contagi nel salernitano

Nuovo decesso nel salernitano: è la volta di Serre. La comunità, purtroppo, perde la terza persona affetta da Covid-19. La vittima è Antonio Del Sozzo, "una brava persona che tutti conoscevamo e apprezzavamo. - scrivono dal Comune - Con immenso dolore, a nome dell'Amministrazione Comunale e della Cittadinanza ci stringiamo al dolore della famiglia".

"Il Covid19 ci porta via un pezzo della storia del nostro Comitato CRI. Antonio del Sozzo fu tra i promotori della nascita della CRI di Serre nel 1981. Come amava dire, “il primo autista cri”. Nel 1995 con la nascita del Comitato CRI assunse il ruolo di Vice Presidente. Nel corso degli anni ha assunto vari ruoli sia nella struttura del Comitato che in quella dei Volontari. Persona umile e schietta, orgoglio di essere un volontario della CRI.

Alla sua famiglia va il nostro commosso abbraccio in questo momento di dolore. A lui va il il nostro grazie per quanto ha contribuito a realizzare negli anni. Caro Antonio, tutti noi della CRI di Serre ti ricorderemo e diremo a quanti entreranno a far parte della CRI che sei stato “Il Primo Autista della CRI di Serre”.