Covid.19: nuovi contagi in 3 comuni, guariti intanto una donna e un bambino

Continua a crescere, il numero dei contagi da Covid-19 nel nostro territorio. In particolare, a Campagna sono stati registrati 6 nuovi casi di positività, di cui 5 asintomatici. "In totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 19. - fanno sapere dal Comune - Il sindaco invita a rispettare il distanziamento fisico, a ridurre la propria mobilità allo stretto necessario, ad osservare le regole di autoprotezione (indossare le mascherine, igienizzare spesso le mani)". Intanto altri 7 casi a Sassano, dove ad oggi risultano 11 i positivi. Inoltre, ben 18 nuovi contagi sono stati registrati ad Eboli, dove il numero dei casi salea 106. "Proseguono le attività di controllo della Polizia Municipale, guidata dal comandate Sigismondo Lettieri. E’ stato verificato il rispetto delle prescrizioni in 17 attività commerciali. - fa sapere il sindaco facente funzioni Luca Sgroia - Il costante aumento dei contagi di questi giorni segna uno scenario preoccupante per la nostra Cittá. Per cercare di frenare l’avanzata del virus occorrono provvedimenti dolorosi come quelli assunti sul cimitero, l’attività di controllo svolta dalle forze dell’ordine ma soprattutto la responsabile collaborazione di tutti".

La guarigione

Intanto, due guarigioni a Fisciano: ad annunciarlo, il sindaco Vincenzo Sessa: "Si tratta di un bambino e di una signora risultati positivi il 20 ed il 22 ottobre. Il mio incoraggiamento a chi, ancora, combatte con questo terribile virus. Siamo prudenti e responsabili, ora più che mai!", ha concluso il primo cittadino.