Covid-19: aumentano i contagi nel salernitano, positivo anche un impiegato delle Poste

Nuovi contagi, nel salernitano. Oltre i due ad Altavilla, infatti, Tv Medica rende noti altri quattro casi che sono stati riscontrati ad Eboli, emersi dai tamponi legati all'azienda agricola dove si era sviluppato un focolaio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Intanto, contagiato risulta anche un salernitano, impiegato dell’ufficio postale di Monte San Giacomo che è stato chiuso per la sanificazione. Smentita, invece, la notizia di un nuovo positivo a Fisciano. "Sarà mia cura, segnalare prontamente, come fatto fino ad ora eventuali contagi per la salvaguardia dell’intera comunità. - ha detto il sindaco Vincenzo Sessa - Continuiamo ad avere un comportamento responsabile e non abbassiamo la guardia".