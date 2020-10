Covid-19: salgono i casi a San Severino e Baronissi, ostetrica contagiata a Polla

Sei nuovi contagi, ieri, a Mercato San Severino: in tutto 25 i cittadini attualmente positivi nel comune della Valle dell'Irno, di cui 2 in ospedale e 23 isolati nelle proprie abitazioni. A Baronissi, intanto, un nuovo cittadino positivo e due completamente guariti. "Il giovane contagiato è parte di un nucleo familiare in cui c’è altra persona positiva - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante - E' asintomatico e frequenta le scuole fuori città. I due cittadini guariti, una coppia di coniugi, risultarono positivi al covid lo scorso mese di settembre. Ad oggi sono ventinove i concittadini positivi al coronavirus".

Il caso

Intanto, secondo quanto riportato da Ondanews, un nuovo caso sarebbe stato riscontrato tra il personale dell’ospedale di Polla. Si tratterebbe di un’ostetrica del reparto di Ginecologia e Ostetricia del “Luigi Curto”, asintomatica, in isolamento domiciliare.

