Covid-19: nuova vittima a Castel San Lorenzo, 3 contagi ad Aquara

Nuovo dramma a Castel San Lorenzo, a causa del Covid-19. Ha raggiunto la casa del Signore anche Giuseppina Piecoro. "Affranti, ci stringiamo al marito Cosimo Buomprisco, al figlio Antonio con Giusi ed al figlio Michele con Olimpia, al fratello Filippo, al cognato Giuseppe, ai nipoti ed ai parenti tutti. - scrivono dal Comune - L’abbraccio e la vicinanza della Comunità di Castel San Lorenzo –ancora privata della possibilità di dimostrare la propria partecipazione e la propria solidarietà in osservanza dei provvedimenti delle Autorità- giungano a tutti loro attraverso questo pensiero". Donna dedita alla famiglia, che ha donato la vita ai suoi cari, Giuseppina lascia un vuoto incolmabile in chiunque la abbia conosciuta.

Intanto, ad Aquara tre nuovi casi positivi al Covid-19 all’interno della stessa famiglia. Parla il sindaco Vincenzo Luciano:

A questi nostri concittadini, la nostra vicinanza e i nostri auguri per una pronta guarigione. Non finiremo mai di ribadire di fare attenzione, soprattutto in questi giorni. Si nota qualche leggerezza in giro, che potrebbe costarci cara.

La repressione lascia il tempo che trova, è fondamentale la responsabilità individuale. Ognuno deve sentirsi parte fondamentale di una battaglia importante e fondamentale per la nostra esistenza.