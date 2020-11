Covid-19: decesso a Castel San Lorenzo, nuovo caso all'ospedale di Polla. La situazione a Salerno città

Nuova vittima del Covid-19 nel salernitano: non ce l'ha fatta, purtroppo, una donna di Castel San Lorenzo ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva. "Ci stringiamo commossi ed addolorati alla famiglia alla quale giunga forte il pensiero di vicinanza di tutta Castello, anche a consolazione del particolare congedo terreno. - hanno scritto dal Comune - Oggi -più che mai- ci sentiamo parte dell'umanità ferita da questa pandemia".

Gli altri contagi

Intanto, un nuovo caso positivo è emerso tra il personale dell’ospedale “Curto” di Polla: a risultare contagiato, un anestesista posto in isolamento domiciliare. Allarmante, ormai, anche la situazione a Salerno: sono 393 contagi in città nella giornata di ieri, mentre da giugno, quelli complessivi sono 786, come riferito dal sindaco Vincenzo Napoli a Zerottonove. Insomma, la pandemia non dà tregua al nostro territorio, provocando anche la penuria di mezzi medicalizzati impegnati in interminabili attese al Pronto Soccorso del Ruggi e, conseguentemente, impossibilitati a soccorrere altri eventuali pazienti, compresi quelli in condizioni gravi. Una situazione davvero drammatica che sta interessando tutti gli ospedali della Campania.