Covid-19: 1° decesso nel Golfo di Policastro, nuovi contagi a Sant'Arsenio

Nuova vittima del Covid nel salernitano: purtroppo non ce l'ha fatta una donna di Ispani, risultata positiva nelle settimane scorse. Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate nella notte, mentre era a casa sua, in isolamento domiciliare, insieme al marito. La donna, residente nella frazione di Capitello, rappresenta il primo decesso per la pandemia nel Golfo di Policastro.

Gli altri contagi

"Purtoppo sono ancora positivo al Covid - 19. Il tampone di controllo che ho fatto a 10 giorni dalla riscontrata positività (4 novembre) ha dato ancora esito positivo. La mia quarantena non è finita", ha annunciato il presidente della Provincia, Michele Strianese. "Il virus è ancora tra le mie vie respiratorie. Ma sto bene. Ho solo strascichi di sintomi influenzali. Occorre ancora una settimana di isolamento per arrivare ai 21 giorni previsti dal protocollo del Ministero della Salute. Poi potro' uscire.

Domenica farò nuovamente il tampone privatamente. Il mio pensiero e la mia preghiera vanno a tutti coloro che stanno ancora lottando da casa o in ospedale per sconfiggere questo maledetto virus", ha aggiunto. Intanto, due nuovi casi di contagio sono stati registrati a Sant'Arsenio. Al via la ricostruzione della catena dei contatti dei positivi che risultano in buone condizioni di salute.