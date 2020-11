Covid-19: nuovo decesso nel salernitano, sale il numero dei contagi a Sala

Nuovo decesso a causa del Covid-19, nel salernitano. Ieri è spirata una donna di Sarno, risultata positiva circa due settimane fa. Era ricoverata all’ospedale della sua città.

Il funerale a Buonabitacolo

Intanto, di oggi, l'ultimo saluto alla signora Ofelia Petrone di Buonabitacolo che aveva contratto il virus nella casa di riposo. Tra i presenti, don Antonio Garone, direttore della struttura per anziani e il sindaco Giancarlo Guercio. "La comunità di Buonabitacolo - ha detto il primo cittadino - è vicina alla famiglia Petrone Alfano per la scomparsa della signora Ofelia, vittima di Covid 19. Speriamo di cuore che la situazione gradualmente migliori e che non si verifichino altre situazioni delicate".

Nuovi contagi

Continua a salire, intanto, il numero dei contagi nel nostro territorio: 5 nuovi casi sono stati registrati a Sala Consilina. Di questi, 4 persone fanno parte della stessa famiglia. Sale a 38 il numero dei positivi.