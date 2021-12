Covid killer: Montecorvino e Salerno piangono Aniello Forte, i funerali

Il Covid miete un'altra vittima nel nostro territorio: lutto a Montecorvino Rovella e a Salerno per la scomparsa di Aniello Forte, fratello del noto attivista Lorenzo Forte del Comitato Salute e Vita.

Il lutto

Vaccinato con doppia dose, il 59enne purtroppo non ha vinto la sua battaglia con il virus: è spirato ieri a nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato trasferito dopo l'aggravarsi delle sue condizioni. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 16 presso la chiesa San Filippo di Montecorvino Rovella. Un fiume in piena i messaggi di cordoglio sui social per Forte, stimato e benvoluto da chiunque lo conoscesse. Dolore.