Covid killer, muore un uomo a Bellizzi. Il sindaco: "Non era vaccinato"

Nuova vittima del Covid, a Bellizzi. Un uomo del comune del salernitano è morto ieri, perdendo la sua battaglia con il virus, all'ospedale di Battipaglia. A confermare la notizia, il sindaco Mimmo Volpe che fa sapere come la vittima non fosse vaccinata: "Ora più che mai vaccinatevi! Come molti sanno non sono mai stato un allarmista. Con rammarico vi comunico che un nostro concittadino è morto colpito dal Covid19 all'ospedale di Battipaglia. È rimasto intubato per ore, ma non ce l'ha fatta, purtroppo non era vaccinato. Mi stringo al dolore dei familiari. Non bisogna sottovalutare il problema, dobbiamo evitare di ricadere in una situazione di rischio chiusura. Non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici di circa due anni".

I contagi e l'appello

Volpe fa anche sapere che fino a ieri i casi di Covid a Bellizzi erano 25: "Evitiamo inutili populismi. Dalla settimana prossima sarà attivo il nuovo centro vaccinale per somministrare le terze dosi alle categorie fragili e ultra sessantenni. Ma soprattutto alle prime dosi", ha concluso il primo cittadino.