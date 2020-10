Covid-19: nuovi contagi nel salernitano, picco nell'Agro

Continua a salire il numero dei contagi nel salernitano. In particolare, ben 16 casi sono stati registrati ad Angri, per 12 focolai diversi. "Un dato che deve senza dubbio indurci a tenere alta l’attenzione. Per questo, rispettiamo le restrizioni ma facciamo appello soprattutto al buon senso che ci ha sempre contraddistinto. - ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli - Finché ognuno farà la sua parte per se stesso e per gli altri non creiamo inutili allarmismi. Mascherina, distanziamento fisico e lavaggio frequente delle mani sono ancora le armi di difesa più indicate. Ce la faremo anche stavolta".

Pagani e Siano

A Pagani, come riferito da Papa Charlie, 12 persone positive al Covid-19 e 11 guariti. Il totale, quindi, è di 118 persone positive. "Si raccomanda la cittadinanza di usare la mascherina secondo le prescrizioni nazionali e regionali, di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di igienizzare continuamente le mani", ribadiscono i volontari. Nuovo contagio, infine, anche a Siano dove si contano 15 persone attualmente positive.