Covid-19: nuovi casi e numerose guarigioni, la Croce Rossa a Pagani per i contagi all'ospedale Tortora

In calo, i contagi nel salernitano. In particolare, tre cittadini positivi al Covid-19 a Baronissi e ventuno le persone guarite. "Dopo ventidue giorni torniamo al di sotto della soglia dei duecento contagiati. Ancora tanti però - ha commentato il sindaco Gianfranco Valiante. Dall’ inizio della pandemia ammonta a 467 il numero totale dei nostri concittadini colpiti da coronavirus. Oggi i positivi sono 189, le persone guarite 271, i concittadini deceduti purtroppo 7".

Le altre guarigioni

A Fisciano, 8 cittadini sono stati dichiarati guariti questa mattina, mentre a Pellezzano, dove non si sono registrati nuovi casi, sono 9 le persone negativizzate.

La situazione all'ospedale di Pagani

Intanto, da oggi la Croce Rossa scende in campo a supporto dell’ospedale Tortora di Pagani. A seguito del riscontro nella giornata di ieri presso l’ospedale di 18 casi accertati di positività tra pazienti e sanitari, i volontari della Croce Rossa supporteranno la gestione dei flussi di pazienti in entrata e in uscita. La sollecitazione partita dal neo direttore sanitario, dottoressa Stefania Parlato, è stata subito attenzionata dall’amministrazione De Prisco, che attraverso la consigliera delegata alla sanità, Rita Greco, e il consigliere Tommaso Passamano, ha allertato la Croce Rossa, comitato locale Agro, per richiedere l’ausilio dei volontari. Così a partire dalla giornata di oggi, i volontari della Croce Rossa, coordinati dal presidente, Angela Emanuele, presteranno il loro supporto all’esterno del reparto di oncologia e ematologia, in accordo con i primari dei due reparti, il dottor Giuseppe Di Lorenzo e il dottor Catello Califano. Già ieri, i pazienti ricoverati e risultati positivi, sono stati trasferiti presso il Covid Hospital di Scafati.