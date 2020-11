Covid-19: allarme in un'azienda a Bellizzi, nuovi casi a Oliveto e Capaccio, guarito il sindaco di Cetara

Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe: "La piccola impennata si è avuto per un focolaio scoppiato in una nostra azienda cittadina. La situazione è sotto controllo, nella ricostruzione della catena sono stati tutti sottoposti in quarantena"