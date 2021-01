Covid-19: nuovi contagi in 7 comuni salernitani, la mappa dei casi

Sale, il numero dei contagiati nel salernitano. Per iniziare, 10 nuovi casi a Bracigliano negli ultimi due giorni, con altre 23 guarigioni. "Al momento gli attualmente positivi sono 32. Per fortuna la maggior parte di loro risulta asintomatica, mentre altri riscontrano lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta guarigione. - ha fatto sapere il sindaco Antonio Rescigno - Come al solito si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria senza abbassare la guardia. L'unica speranza, al momento, risiede nel vaccino, la cui somministrazione è finalmente iniziata".

Gli altri casi

Intanto, a Pellezzano sono emersi 4 nuovi positivi, esattamente due residenti a Capezzano, nonchè Federica Senatore e Francesco Senatore di Coperchia che hanno autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità. Ad Angri, 3 positivi e 9 guariti, mentre a Buonabitacolo altri i due i contagi, asintomatici e appartenenti a due nuclei familiari diversi. E due nuovi casi anche a Caselle in Pittari e Polla. Infine, due nuovi contagi a Baronissi che, dunque, ora conta 88 positivi.