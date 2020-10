Covid-19: altri contagi ad Angri, Pellezzano, Siano e Roccapiemonte

Senza sosta, gli avvisi dei sindaci del salernitano in merito ai nuovi casi di Covid-19. In tarda serata, nuove comunicazioni sui contagi: in particolare, un nuovo positivo è stato registrato a Siano che in tutto ora ne conta 19. A Pellezzano, quattro nuovi casi: la signora Carmela Giaquinto, residente a Capriglia (ha autorizzato alla diffusione del nome), un cittadino residente a Coperchia, un altro a Capriglia e una donna residente a Capezzano Superiore. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Angri e Roccapiemonte

Ancora, positivi pure 11 cittadini angresi, di cui 10 asintomatici e 1 sintomatico. Sempre ad Angri è emersa la guarigione di altri 3 concittadini. "In questo momento difficile e incerto chiamo a raccolta tutta la città e vi chiedo, ancora, di mostrare la responsabilità che ci ha sempre contraddistinto. - ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli- Il trend dei contagiati è in crescita, e per fermarlo dobbiamo collaborare tutti e limitare quanto più possibile i contatti. Non è assolutamente facile, ma dobbiamo farlo per Noi. C'è bisogno dell'aiuto e del buonsenso di tutti per uscirne. Solo così ce la possiamo fare". Infine, a Roccapiemonte quattro cittadini sono risultati positivi, di cui uno trasferito in ospedale.