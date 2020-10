Covid-19: altri 769 positivi in Campania e 5 decessi in 24 ore, 3 contagi tra Rocca e San Severino

Restano sopra la soglia dei 700 e, anzi, quasi raggiungono gli 800 i contagi registrati in Campania. Lo confermano i dati forniti dall'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri sono stati 769 i tamponi positivi sui 9.549 totali. In Campania, dunque, complessivamente risultano 17.233 i contagi sui 664.441 casi analizzati.

I decessi

Giovedì, 5 i nuovi decessi su un totale di 475, mentre 117 i guariti su un numero complessivo di 7.161.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti di terapia intensiva disponibili: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 63

Posti letto di degenza disponibili: 747

Posti letto di degenza occupati: 576



Come programmato, a tali posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

Nuovi casi nel salernitano

Intanto, oggi, il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l'zssessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone sono stati informati dall'Asl che una cittadina, sottoposta a tampone nelle scorse ore, è risultata positiva al Covid-19. La persona in questione non ha autorizzato a diffondere le proprie generalità e si è posta in autoisolamento. Insieme alla sua famiglia è in quarantena. Attualmente sono due le persone di Roccapiemonte positive al Covid-19, quattro in totale dall'inizio della pandemia (due dei quattro soggetti sono guariti perchè risultati due volte negativi al tampone). Altri due contagi, anche a Mercato San Severino, come ha reso noto il primo cittadino Antonio Somma: "Si tratta di congiunti di un altro concittadino residente al Capoluogo e risultato positivo al Covid-19 ieri. Uno dei due nostri concittadini è asintomatico ed attualmente è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione, invece l'altra nostra concittadina è ricoverata presso l'Ospedale Ruggi d'Aragona. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazione", ha concluso. Intanto, il dottor Rocco Basile e la moglie, risultati positivi al Covid-19, sono guariti.