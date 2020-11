Covid-19: nuovi contagi a Pellezzano, Castel San Giorgio, Scala e Ravello

Lievitano i casi da Covid-19 nel salernitano: a Pellezzano, altri 16 casi di positività sui 94 attualmente contagiati. Altri 3 contagi a Castel San Giorgio.

In Costiera

Intanto, a Ravello oggi sono pervenuti gli esiti dei tamponi eseguiti lo scorso 9 novembre: 9 cittadini risultano positivi. Il totale dei cittadini positivi si porta così a 25. Mentre a Scala, due i nuovi casi: L.G. ed L.L. appartenenti allo stesso nucleo familiare di L.A., già positivo. I due cittadini, presentano moderati sintomi ed erano già in quarantena fiduciaria presso la propria abitazione, sono ora regolarmente in isolamento domiciliare. "Siamo in attesa di ricevere altri tre esiti dei tamponi effettuati lunedì scorso presso l' USCA al Porto di Maiori", fanno sapere dal Comune.