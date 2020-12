Covid-19: nuovi casi a Castellabate e Caggiano, positivo anche il senatore Castiello

Un nuovo contagio e 4 guarigioni, a Caggiano. "Attualmente sono due le persone positive nel nostro comune. - fanno sapere da Palazzo di Città- Ribadiamo ancora una volta di porre la massima attenzione in questi giorni di festa. Abbiate buon senso, rispettate le regole e tenete comportamenti corretti". Come ha reso noto il sindaco Modesto Lamattina, il nuovo positivo è completamente asintomatico. Inoltre, a Castellabate sono emersi altri 7 positivi: si tratta di contatti di casi precedenti, già in isolamento. "Registriamo , nel contempo, la negativizzazione di un nostro concittadino. - fa sapere il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri - Vi comunico che,stamattina , ho inviato al Prefetto di Salerno una richiesta di potenziamento delle forze dell’ordine per rafforzare i controlli sul nostro territorio. Vi informo, inoltre, come anticipato ieri sera nella mia diretta Fb , che è attivo lo Sportello Assistenza domiciliare presso l’ufficio delle Politiche Sociali del Comune, per tutte le persone in isolamento che necessitano di consegna a domicilio di medicinali e di generi di prima necessità . Basterà chiamare al n.0974/960147 il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 . Il servizio sarà effettuato dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa".

Il caso

Intanto, è rsultato positivo anche il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, originario di Vallo della Lucania. Il parlamentare è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Gemelli di Roma, a seguito di un malore, ma attualmente le sue condizioni non sono preoccupanti.