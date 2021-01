Covid-19: altri contagi in 6 comuni, positivo anche un dipendente comunale

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano: 10 i contagi di oggi ad Olevano sul Tusciano che conta 53 positivi, mentre a Montecorvino Rovella, su 36 tamponi, 6 le persone contagiate e tre persone si sono negativizzate, portando il numero dei casi a 26. Due donne, poi, sono risultate positive a Fisciano, una di Lancusi e l'altra a Pizzolano.

Gli altri casi

Sono 9 i nuovi positivi, oggi, a Capaccio Paestum, con ben 10 concittadini che, negativi al tampone di controllo, risultano guariti. Gli attualmente positivi sono 38, con 64 persone in isolamento domiciliare e 276 guariti totali. Ancora, a Giffoni Valle Piana, su 43 tamponi effettuati sono state riscontrate 2 positività. Dieci nuovi positivi ad Amalfi, dove i contagiati sono conviventi di casi già accertati o rientranti in catene di contatti dei comuni limitrofi. In totale, sono cinque i nuclei familiari di Amalfi in cui sono presenti positivi. Inoltre, un dipendente comunale è risultato positivo. Per tale motivo, nei prossimi due giorni sarà chiuso cautelativamente il piano superiore di Palazzo San Benedetto e operata una sanificazione dei locali.