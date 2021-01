La strage del Covid-19: 3 decessi a Battipaglia, altri contagi in 5 comuni

Battipaglia piange altre tre vittime del Covid. A dare il triste annuncio nel giorno dell'Epifania, la sindaca Cecilia Francese. Non ce l'ha fatta, in particolare, Giovanni Capodanno, medico ed ex consigliere comunale, stimato e conosciuto da tutti che soffriva anche di altre patologie. Ad oggi, dunque, complessivamente sono 793 le persone guarite, 17 quelle decedute e 269 persone attualmente positive a Battipaglia, di cui 264 in isolamento domiciliare e 5 ricoverate.

Gli altri casi

Intanto, 15 nuovi casi a Campagna dove sono guarite anche 3 persone: i contagi ammontano complessivamente a 110, di cui 89 si sono sviluppati all’interno di 32 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). Oggi, altri 2 casi anche a Baronissi dove si contano anche 14 guariti e 2 positivi ad Angri con 11 nuovi guariti. Sei, poi, i nuovi casi di contagio a Montesano sulla Marcellana. Infine, ieri a Palomonte si sono registrati altri 5 contagi.