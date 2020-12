Covid-19: nuovo decesso ad Eboli ed altri casi in provincia, un sindaco: "Mascherine anche in casa"

Aumentano i contagi in diversi comuni del salernitano. Ad Eboli, purtroppo, si registra un decesso che porta a 19 il numero delle vittime da inizio pandemia. Sempre ad Eboli, poi, sono guarite 12 persone mentre ne sono risultate positive altre 11 portando il totale degli attualmente positivi a 237. Preoccupato, inoltre, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati: "Cari cittadini negli ultimi giorni il numero dei positivi è aumentato di 36 casi rispetto all'ultimo aggiornamento arrivando a 599 positivi a cui vanno sottratti i 110 guariti. - ha detto - Sul fronte dei controlli il settore viabilità della polizia municipale ha effettuato, dal 23 al 28 novembre, 270 controlli covid ai veicoli e 250 controlli covid per le autocertificazioni. Sono state ispezionate 19 attività commerciali dalla polizia locale settore commercio. Continua anche l'attività dell'esercito e dei carabinieri della locale tenenza. Ringrazio la polizia municipale e l'assessore al ramo Alfonso Di Massa per lo sforzo compiuto. Questi dati incoraggianti non devono farci abbassare la soglia di attenzione perché sarà proprio il periodo delle festività natalizie quello più a rischio contagio".

L'appello ai cittadini

Il virus è ancora molto presente nella nostra comunità e in tutto il territorio nazionale. Fare l'errore dell'estate ci esporrà alla terza ondata che creerà difficoltà notevoli ai medici di base e agli ospedali. Invito tutti alla prudenza, al rispetto delle regole indossando i DPI anche nelle case durante i momenti di convivialità consentiti dalla legge. È un piccolo sacrificio che si può fare e che ci eviterà di ripiombare in una situazione di grave emergenza sanitaria. Confido in tutti voi, nella vostra coscienza sociale e maturità.

Gli altri casi

A Giffoni Valle Piana, intanto, su 24 tamponi effettuati sono state riscontrate 5 positività. I casi in questione sono riconducibili ad un nucleo familiare già in isolamento fiduciario da diversi giorni e ad una persona ricoverata in ospedale. Pertanto sono 84 i casi di positività. Un nuovo contagio a Vietri e un altro a Siano, mentre 8 i positivi a Angri. Casi in calo, infine, ad Acerno che ad oggi conta 40 contagi.