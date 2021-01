Nuovi contagi da Covid nel salernitano: positività in 11 comuni

Nuovi contagi da Covid-19 nel salernitano. Per iniziare, a Giffoni Valle Piana, su 48 tamponi effettuati sono state riscontrate 13 positività. Allo stesso tempo si registrano 7 guarigioni. Pertanto sono 50 i contagi nel comune dei Picentini. Intanto a Pollica, due nuovi positivi in isolamento fiduciario e 4 nuovi contagi a Mercato San Severino, in particolare a Torello, Spiano e altre due persone nella frazione Piazza del Galdo.

I contagi

A Fisciano, positive altre 5 persone: Emanuele e Leila Mascolo residenti alla frazione Penta ed appartenenti allo stesso nucleo familiare di un caso positivo precedentemente rilevato, nonchè una residente a Lancusi e altri due sempre a Lancusi, familiari di un positivo dei giorni scorsi. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Guariti, intanto, 6 cittadini. A Pellezzano, poi, sette nuovi casi di positività: due residenti a Capriglia, 4 residenti a Coperchia e uno residente a Capezzano. Ancora, ben 19 i nuovi positivi a Capaccio dove si contano complessivamente 54 contagi, con 106 persone in isolamento domiciliare e 283 guariti totali. Due nuovi positivi anche a Siano ed altri due a Castellabate, in quest'ultimo caso si tratta di persone rientranti nella rete dei contatti di contagi precedenti e in isolamento da giorni. Un nuovo positivo ad Amalfi mentre ci sono 5 nuovi contagi e 11 nuovi guariti ad Angri. Ad Agropoli, invece, sono 4 i nuovi casi da Covid-19.

La buona notizia

Infine, il sindaco di Campagna, Roberto Monaco è risultato negativo al primo tampone da ripetere tra qualche giorno.